Исследователи Гарвардского университета в Кембридже, США, создали экспериментальную платформу для запуска морфогенеза человеческого туловища in vitro — в культуре клеток. В работе применили локальную доставку сигнальных молекул к эпителиальным кистам, образованным из человеческих плюрипотентных стволовых клеток, сообщает Nature.

Локальная доставка сигналов

Платформа основана на массиве микролунок из полимера PDMS. Клетки высевали на заданный узор Matrigel, а затем культивировали вместе с микрочастицами, удерживаемыми в лунках. Эти микрочастицы использовали для локальной доставки сигналов к клеточным структурам.

На одном из этапов авторы проверяли локальную доставку BMP к кистам из человеческих плюрипотентных клеток. Команда также создала флуоресцентные репортерные клеточные линии, чтобы отслеживать во времени динамику BMP4 и FOXF1.

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Анализ клеточных профилей

Для анализа результатов исследователи использовали секвенирование РНК одиночных клеток и bulk RNA-seq. Данные, полученные в рамках работы, размещены в базе GEO под номерами GSE306808 и GSE347564 соответственно.

Авторы также сопоставляли клеточные профили с ранее опубликованными данными одноклеточного анализа человеческих эмбрионов и повторно анализировали наборы данных о гаструляции мышей, эмбрионах макак-крабоедов, гаструлоидах и осевых органоидах. Код для анализа изображений и транскриптомных данных, кластеризации и сопоставления модели с эмбриональными данными опубликован по лицензии MIT. Часть авторов являются изобретателями в патентной заявке Гарвардского университета, касающейся доставки сигналов микрочастицами к эпителиальным кистам для создания органоидов.

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