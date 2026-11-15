В Гаване альтернативная служба вывоза мусора поддерживает чистоту в районе силами 46 сотрудников и 15 электромобилей. Государственным службам также не хватает топлива, из-за чего в отдельных частях кубинской столицы мусор скапливается на улицах.

Как сообщает Tagesschau, идею альтернативного вывоза мусора предложил малый предприниматель Ясиэль Эрнандес Роман. Часть платы за уборку покрывает государство, остальное платят частные лица или отели. Один из работников, Алексис Нуэва, ранее был водителем автобуса, но из-за нехватки бензина остался без работы.

Отключения и нехватка топлива

По данным издания, энергетический кризис на Кубе резко усилился после того, как президент США Дональд Трамп заблокировал поставки нефти в страну. Из-за перебоев с электричеством закрывались кинотеатры, театры и культурные центры.

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Эксперт по Кубе Берт Хоффманн из Гамбургского института GIGA заявил, что с января только одному нефтяному танкеру разрешили пришвартоваться на Кубе. По его словам, нехватка электроэнергии приводит к порче продуктов, остановке водяных насосов и ухудшению повседневных условий. Работники службы уборки рассказали о ночах без вентилятора, проблемах со сном и невозможности готовить еду.

Частные инициативы в условиях кризиса

В Гаване 29-летний Давид Гонсалес каждую неделю превращает свой дом в площадку для вечеринок, концертов, литературных чтений и политических дискуссий. Во время отключений холодильник, музыкальную систему и другое оборудование питает батарея из Испании емкостью 10 киловатт-часов. По словам Гонсалеса, 20 часов регулярного электроснабжения в неделю уже считаются роскошью.

Хоффманн также отметил, что кубинский песо за несколько месяцев потерял по отношению к евро более половины стоимости. Зарплаты и пенсии не успевают за ростом цен, а покупать товары легче тем, кто получает валютные переводы от родственников из-за границы.

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