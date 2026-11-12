В гавани Маккуори на западном побережье австралийского штата Тасмания с октября 2024 года по декабрь 2025 года погибло 1907 тонн выращенного лосося. Данные Управления по охране окружающей среды Тасмании (EPA) природоохранная организация Environment Tasmania получила через запрос о доступе к информации, сообщает ABC News.

Спор о показателе смертности

Организация Environment Tasmania заявила, что в соответствии с ограничением на объём кормов в гавани ежегодно можно выращивать до 9500 тонн лосося. По её мнению, погибшая рыба составляет около 15% от максимально возможного объёма производства за 15 месяцев.

В то же время исполнительный директор отраслевой ассоциации Salmon Tasmania Джон Уиттингтон оспорил такой способ расчёта. По его словам, смертность определяется количеством погибших рыб, а не их весом. Он заявил, что за указанный период погибло менее 8% рыб, которые в любой момент находились в гавани Маккуори.

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В предыдущих данных, полученных по другому запросу в конце 2024 года, говорилось о гибели 1149 тонн лосося за семь месяцев — с сентября 2023 года по март 2024 года. Причины гибели рыбы в новых данных не указаны. Salmon Tasmania сообщила, что в гавани нет бактерии P. salmonis, которая вызывала массовую гибель лосося в других частях Тасмании.

Лицензии и состояние воды

EPA регулирует деятельность на 10 участках по выращиванию лосося в гавани Маккуори. Срок действия экологических лицензий трёх работающих там компаний истёк почти год назад, однако компании подали заявки на новые лицензии и могут продолжать работу до принятия решений по этим заявкам. Регулятор заявил, что все лицензии остаются действительными в соответствии с законодательством.

Гавань Маккуори является единственной известной средой обитания находящегося под угрозой исчезновения ската Maugean skate. Департамент окружающей среды Тасмании рассматривает возможность присвоить гавани статус критически важной среды обитания этого вида. Ранее EPA обязало лососёвые компании дополнительно насыщать воду кислородом; сейчас общая мощность насыщения воды кислородом достигла требуемых 10,3 тонны в сутки.

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