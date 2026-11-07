На Гаити во время полицейской операции погиб Матиас Сентиль, которого Национальная полиция страны назвала лидером банды Boston. По данным Al Jazeera, Сентиль получил множественные огнестрельные ранения во время операции, а затем умер в больнице. Издание сообщило об этом со ссылкой на источник в полиции.

Полиция заявила, что Сентиль был нейтрализован. В публикации, обнародованной в пятницу, правоохранители назвали его главой группировки Boston, названной в честь района в Сите-Солей — бедной части столицы Порт-о-Пренса.

Реакция премьер-министра

Премьер-министр Аликс Дидье Фис-Эме приветствовал результаты операции в социальных сетях. Он написал на французском и гаитянском креольском языках, что в стране стало на одного лидера банды меньше. По его словам, борьба за освобождение страны от контроля банд продолжится, а группировки не смогут спать.

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Масштабы кризиса

Гаити годами страдает от усиления насилия со стороны банд, которое особенно обострилось после убийства президента Жовенеля Моиза в 2021 году. По данным ООН, банды контролируют до 90% Порт-о-Пренса, включая ключевые дороги и морские порты. В столице и ее окрестностях действуют не менее 26 группировок.

ООН также оценивает, что около половины участников банд — дети и подростки младше 18 лет. Из-за насилия свои дома покинули не менее 1,4 млн человек, прежде всего в районе столицы. В период с июля по октябрь 2026 года в результате насилия погибли 1123 гаитянина, еще 440 получили ранения. В июле и августе было зафиксировано 689 случаев изнасилований, связанных с деятельностью банд.

В апреле в страну начали прибывать участники международных Сил по подавлению банд. Их 12-месячный мандат в сентябре продлили до марта 2027 года. В то же время силы сталкиваются с нехваткой ресурсов и персонала.

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