В городе Газа, Палестина, 250 палестинских пар приняли участие в общей свадебной церемонии, организованной гуманитарной миссией Объединённых Арабских Эмиратов Operation Gallant Knight 3. Мероприятие состоялось в пятницу в Maritime Club на побережье города, сообщает The National.

Свадьба для 250 пар

Невесты были в свадебных платьях и держали белые и красные букеты, а мужчины надели тёмные костюмы; многие из них также были в куфиях. Пары обменялись клятвами перед родственниками и гостями. Церемонию сопровождали музыка и празднование.

Многие молодожёны откладывали брак из-за войны, перемещения и финансовых трудностей. По данным издания, потеря жилья, массовое перемещение населения и сложная экономическая ситуация сделали проведение традиционной свадьбы слишком дорогим для многих молодых жителей Газы. Участники церемонии назвали событие редкой возможностью для радости после месяцев неопределённости и войны.

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Гуманитарная миссия ОАЭ

Дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш заявил, что Газа и её жители остаются в центре гуманитарных усилий Эмиратов. По его словам, общая свадьба демонстрирует, что гуманитарная помощь должна не только облегчать страдания, но и возвращать людям надежду.

Operation Gallant Knight 3 была запущена 5 ноября 2023 года по указанию президента ОАЭ шейха Мохаммеда. Миссия оказывает в секторе Газа продовольственную и медицинскую помощь, помощь с предоставлением убежища и психосоциальную поддержку. The National отмечает, что в рамках операции в Газу доставили более 136 тысяч тонн помощи стоимостью 4,16 млрд долларов.

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