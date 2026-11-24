Наим Абу Нахель, руководитель службы внутренней безопасности ХАМАС, погиб в результате израильского авиаудара в западной части города Газа, Палестина. Об этом BBC News сообщает со ссылкой на подконтрольное ХАМАС министерство внутренних дел Газы.

Возглавлял службу два месяца

По данным министерства, 50-летний Абу Нахель занял должность в сентябре. Его предшественник тогда был захвачен израильским спецназом во время рейда.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац заявили, что израильские военные ликвидировали Абу Нахеля.

Другие удары в секторе Газа

Палестинские спасатели и медики также сообщили о гибели шести человек в результате двух других израильских авиаударов во вторник. Три человека, среди которых был подросток, погибли в районе Вади-Газа к югу от города Газа.

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Еще три человека, в том числе двое полицейских, погибли в результате удара по полицейскому участку в районе Аль-Маваси к западу от Хан-Юниса. Полиция Газы назвала атаку частью кампании против сотрудников правоохранительных органов, которая, по ее заявлению, направлена на то, чтобы посеять хаос на территории. Израильские военные заявили, что нанесли удар по людям, которых назвали террористами, в этом районе.

Потери после перемирия

Израиль почти ежедневно наносит удары по сектору Газа, несмотря на перемирие, заключенное между Израилем и ХАМАС при посредничестве США в октябре прошлого года. По данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения Газы, с тех пор погибли не менее 1679 человек; ООН считает его статистику надежной. Израиль сообщает о гибели шести своих военнослужащих за этот период.

Война началась после атаки под руководством ХАМАС на юг Израиля 7 октября 2023 года, когда погибли около 1200 человек, а еще 251 человек был взят в заложники. С тех пор, по данным министерства здравоохранения Газы, в результате израильских атак погибли более 74 740 человек.

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