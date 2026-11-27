В палестинском городе Газа израильские авиаудары поздно вечером в четверг разрушили пять многоэтажных жилых домов в районах Ат-Туффах и Аш-Шуджайя. В домах находились десятки квартир, а десятки семей были вынуждены покинуть эти районы, сообщает Anadolu Agency.

Семь ударов по двум районам

По информации корреспондента агентства, четыре удара пришлись по трём жилым домам возле перекрёстка Аль-Санафор в восточной части Ат-Туффаха. Дома располагались недалеко от районов, находящихся под контролем израильских военных. Удары разрушили эти сооружения и повредили расположенные рядом объекты.

В районе Аш-Шуджайя самолёты нанесли ещё три удара по двум многоэтажным домам после предупреждений об эвакуации. Эти дома располагались возле перекрёстка Аш-Шуджайя, за пределами территорий, находящихся под контролем израильских военных.

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Повреждены дома и палатки

В результате ударов были повреждены соседние жилища, имущество и палатки, в которых жили перемещённые палестинцы. Свидетели рассказали, что ночные авиаудары вызвали панику: люди покидали районы в холодную погоду, не успев забрать одежду, одеяла и предметы первой необходимости.

По словам свидетелей, перемещённые семьи столкнулись с нехваткой материалов для обустройства временного жилья и отсутствием альтернативного размещения из-за масштабных разрушений жилого фонда города. Повреждение палаток усугубило положение семей, уже потерявших жильё, на фоне снижения температуры. Агентство также сообщило, что удары произошли на фоне, по его оценке, продолжающихся нарушений соглашения о прекращении огня, вступившего в силу 10 октября 2025 года.

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