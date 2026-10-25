В Газе дети с нарушениями слуха и зрения имеют ограниченный доступ или вообще не имеют доступа к специализированному образованию из-за повреждения учебных заведений, перемещения семей и дефицита необходимых средств. Как сообщает Al Jazeera, 13-летний Кенан аль-Сабаа, имеющий нарушение слуха, не может починить слуховой аппарат: батарейки, трубки и ушные вкладыши для устройства недоступны из-за блокады сектора Газа.

До начала войны в октябре 2023 года мальчик учился в обществе «Атфалуна» для глухих детей в городе Газа. Здание организации было частично разрушено во время войны, после чего стало переполненным убежищем для перемещенных лиц. Теперь «Атфалуна» организовала временные учебные пространства, и Кенан может посещать одно из них рядом с местом проживания его семьи.

Ограниченные занятия и дефицит средств

Отец мальчика Тамер аль-Сабаа рассказал, что в течение первого года войны сын вообще не ходил в школу. Теперь обучение проходит три дня в неделю и длится не более двух часов в день, чего, по его словам, недостаточно для восполнения пропущенного. Передвижение Кенана также остается опасным, поскольку он не слышит взрывов, предупреждающих сигналов и не всегда может общаться с окружающими людьми.

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Переводчик жестового языка и защитник прав людей с инвалидностью Фадель Кураз заявил, что до октября 2023 года в Газе было зарегистрировано около 20 тысяч людей с нарушениями слуха. По полевым оценкам, еще примерно 35 тысяч человек получили полную или частичную потерю слуха вследствие взрывов. Он также сообщил о нехватке слуховых аппаратов, батареек, вкладышей и запчастей, а также о трудностях со специализированными обследованиями и лечением.

Школа для детей с нарушениями зрения

Дети с нарушениями зрения сталкиваются с похожими проблемами. Школа «Ан-Нур» в районе Таль-аль-Хава на юго-западе города Газа, которая была единственной государственной школой для учащихся средних и старших классов с нарушениями зрения, получила значительные повреждения и прекратила работу. До войны там учились около 80 учеников со всей Газы, часть которых доставляли специальными автобусами.

Бывшая образовательная советница школы Дуаа Омар Башир опасается, что без регулярных занятий ученики могут утратить навыки чтения шрифтом Брайля и самостоятельного обучения. Мать 12-летней Джаны Шрейм, у которой значительное нарушение зрения, рассказала, что очки дочери сломались во время массового выезда из лагеря беженцев Шати в ноябре 2023 года. Заменить их семье не удалось, а сама Джана осталась без доступа к обучению и занимается дома с помощью пишущей машинки для шрифта Брайля.

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