На севере сектора Газа в Палестине двое палестинцев получили ранения после того, как из-за сильного дождя обрушилась стена здания, поврежденного во время предыдущих израильских обстрелов. Об этом со ссылкой на медицинский источник сообщает агентство Anadolu.

Затопленные палатки

Очевидцы рассказали агентству, что сильные дожди затопили тысячи палаток, в которых живут перемещенные лица. Речь, в частности, идет о районах возле порта города Газа, к западу от Дейр-эль-Балаха, к северу от лагеря беженцев Нусейрат, а также о Джабалии и Бейт-Лахии.

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Непогода в секторе Газа

На сектор Газа повлияла область низкого давления, сопровождавшаяся холодной воздушной массой и обильными осадками. По данным агентства, это ухудшило положение тысяч перемещенных палестинцев, находящихся в изношенных палатках без отопления и надлежащей защиты от дождя и холода.

В сообщении также отмечается, что жилые дома и гражданская инфраструктура сектора подверглись масштабным разрушениям вследствие войны Израиля против Газы, которая продолжается с октября 2023 года.

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