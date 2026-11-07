В секторе Газа за первые 12 часов после начала шторма были подтоплены 70 тысяч палаток, в которых жили перемещенные палестинцы. Об этом заявил Офис медиа в Газе, сообщает Anadolu Agency. Офис также заявил об обрушении десятков стен зданий, поврежденных предыдущими израильскими ударами, и оценил предварительный прямой ущерб от непогоды примерно в 3 млн долларов.

Заявление Объединенного арабского списка

Объединенный арабский список в Израиле, получивший 12 мест в 120-местном Кнессете, заявил, что сильные дожди и подтопления ухудшают гуманитарную ситуацию в Газе. Альянс подчеркнул, что для сотен тысяч палестинцев это уже четвертая зима, которую они вынуждены проводить в палатках.

В заявлении отмечается, что дожди каждый раз заливают временные убежища, оставляя людей без защиты от холода и осадков. Альянс призвал обратить внимание на положение матерей, младенцев и целых семей, оставшихся без надлежащего укрытия.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Раненые из-за обрушения стен

Ранее в субботу медицинские источники сообщили агентству о четырех раненых в результате обрушения двух стен в зданиях, поврежденных предыдущими израильскими ударами в северной и центральной частях сектора Газа.

Шторм произошел на фоне ухудшения гуманитарных условий в секторе после начала войны в октябре 2023 года, которая привела к масштабным разрушениям жилья и инфраструктуры. По данным агентства, режим прекращения огня действует с 10 октября 2025 года, однако потребности в жилье и восстановлении по-прежнему значительно превышают объем доступной помощи.

Читай нас в