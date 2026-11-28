В секторе Газа в результате израильских атак в субботу погиб палестинец, еще пять человек, в том числе 13-летний мальчик, получили ранения. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на медицинские и местные источники. Это произошло на фоне нарушений перемирия, которое, по данным агентства, действует с 10 октября 2025 года.

Удары по городу Газа

По данным медицинского источника в больнице «Аш-Шифа», возле стадиона «Палестина» на западе города Газа погиб Ахмед Сихьюн, еще один человек был ранен. Еще трое палестинцев получили ранения, двое из них — тяжелые, когда израильский беспилотник атаковал палатку на севере города Газа.

Местные источники также сообщили, что израильский беспилотник выпустил по меньшей мере одну ракету по двору дома возле стадиона «Палестина».

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Раненый подросток в Хан-Юнисе

В южном городе Хан-Юнис 13-летний мальчик получил ранение живота средней тяжести после того, как израильские военные ранили его возле кольцевой развязки Абу-Хамид. Об этом Anadolu сообщил медицинский источник в больнице «Нассер».

Местные источники заявили, что израильская военная техника интенсивно вела огонь в направлении жилых домов и палаток, где находятся перемещенные палестинцы, в центральной и южной частях Хан-Юниса. По данным Министерства здравоохранения Газы, с начала действия перемирия по четверг в результате израильских нарушений погибли 1 705 палестинцев, еще 6 163 получили ранения.

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