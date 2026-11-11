В секторе Газа в Палестине по меньшей мере семеро палестинцев погибли во вторник в результате израильских ударов и обстрелов. Среди погибших — Фади Раджаб и его 13-летний сын Абубакр, сообщает Dawn со ссылкой на местных медиков.

По их данным, отец и сын погибли из-за авиаудара по крыше убежища для перемещенных лиц в районе Зейтун города Газа. Еще один человек погиб в результате удара возле школы в районе Дарадж.

Удары в городе Газа и Хан-Юнисе

В Хан-Юнисе на юге сектора Газа от израильского огня погиб мужчина. Позднее, по словам медиков, израильский авиаудар попал в металлообрабатывающее производство в районе Сабра города Газа и убил трех человек.

На оккупированном Западном берегу Иордана, по данным палестинского Министерства здравоохранения, израильские силы поздно вечером в понедельник застрелили 14-летнего Муатаза Ияда Дагласа в поселке Бурка к северо-западу от Наблуса. Израиль заявил, что военные реагировали на бросание камней.

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Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило, что его бригады оказали помощь двум людям с огнестрельными ранениями и доставили их в больницу. В то же время, по утверждению организации, израильские силы не позволили добраться до третьего раненого и задержали трех парамедиков-волонтеров.

Риск подтоплений в секторе Газа

Детский фонд ООН ЮНИСЕФ заявил, что Израиль не разрешил ввоз оборудования для ремонта водосборного бассейна Шейх-Радван в городе Газа. По данным агентства, бассейн загрязнен сточными водами и может переполниться после сильных дождей, создав риск затоплений и распространения болезней.

Представитель ЮНИСЕФ Джеймс Элдер рассказал, что агентство в течение года работало с израильскими властями и Советом мира президента США Дональда Трампа над планом ремонта стоимостью 3 млн долларов. По его словам, израильская военная структура COGAT в последние дни отклонила этот проект.

По оценке представителя Всемирной организации здравоохранения Кристиана Линдмайера, почти 1 млн перемещенных лиц в секторе Газа находятся в зоне среднего или высокого риска подтопления. Сильные дожди на этой неделе уже затопили десятки тысяч палаток для перемещенных палестинцев.

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