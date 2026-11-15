Командир бригады ХАМАС в Рафахе Самир Абу Юнис погиб в результате израильского авиаудара в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Бригады Аль-Кассам, военное крыло ХАМАС, заявили в воскресенье, что 53-летний командир погиб в субботу. Израильская армия подтвердила его смерть.

Удар в районе Хан-Юниса

По данным CBC World, израильские военные сообщили, что убили Абу Юниса во время ночного удара на юге сектора Газа. Медики заявили, что авиаудар был направлен против него на улице в районе Аль-Маваси в Хан-Юнисе. Они также сообщили о раненых.

Командовал бригадой в Рафахе

По информации израильской армии, Абу Юнис возглавил бригаду в Рафахе после гибели предыдущего командира Наеля Абу Обейда 15 сентября. ХАМАС заявил, что Абу Юнис присоединился к вооруженному крылу группировки в 1991 году и до назначения командиром занимал несколько старших оперативных должностей в Рафахе.

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Похороны Абу Юниса состоялись в воскресенье днем в Хан-Юнисе. ХАМАС заявил, что он помогал планировать и руководить нападением на Израиль 7 октября 2023 года.

Прекращение огня, заключенное в октябре 2025 года, остановило масштабные боевые действия, однако не прекратило израильские удары в секторе Газа. Органы здравоохранения Газы заявляют, что с начала действия перемирия погибли по меньшей мере 1600 палестинцев.

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