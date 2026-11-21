В секторе Газа в пятницу и субботу погибли девять палестинцев. По данным агентства гражданской обороны Газы, в пятницу погибли шесть человек, еще о трех погибших в субботу сообщили палестинские СМИ.

Четыре человека погибли при ударе по лагерю беженцев Бурейдж в центральной части анклава, сообщило агентство гражданской обороны. Израильские удары беспилотников также убили по одному человеку в Дейр-эль-Балахе и лагере Нусейрат. В субботу в результате израильского авиаудара по городу Газа погибли три человека, также сообщалось о раненых.

Удары во время перемирия

Как сообщает The National, атаки произошли несмотря на соглашение о прекращении огня между ХАМАС и Израилем, достигнутое в октябре прошлого года. В пятницу израильские военные заявили, что нанесли удары по нескольким представителям военного крыла ХАМАС. Днем ранее армия завершила однодневную наземную операцию с применением танков в центральной части сектора Газа.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Гуманитарная ситуация в анклаве остается критической. The National отмечает, что большинство населения было вынуждено покинуть свои дома из-за израильских атак, а с начала войны после нападения под руководством ХАМАС 7 октября 2023 года повреждено не менее 80% зданий. Условия могут ухудшиться из-за ожидаемых дождей и снижения температуры.

Предупреждение Совета мира

Поддерживаемый США Совет мира, отвечающий за обеспечение выполнения перемирия, на этой неделе предупредил о риске срыва договоренностей. По данным AP, в его отчете говорится, что главной угрозой для процесса является разрыв между согласованными решениями и ситуацией на местах.

Старший советник Совета мира Джош Грюнбаум заявил израильскому изданию Ynet, что орган может передать Газу ООН, если Израиль и дальше будет препятствовать планам восстановления анклава. По его словам, Израиль не продвигается в выполнении обязательств, которые премьер-министр Биньямин Нетаньяху взял перед президентом США Дональдом Трампом. Издание также пишет, что Израиль последовательно ограничивал поступление гуманитарной помощи в сектор Газа.

Читай нас в