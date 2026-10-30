В городе Газа, Палестина, по меньшей мере двое палестинцев получили ранения в результате израильского авиаудара по жилой квартире в районе Шейх-Радван на севере города. Об этом со ссылкой на медицинские и местные источники сообщает Anadolu Agency.

Удар по жилому дому

По данным источников агентства, израильский вертолет выпустил по меньшей мере одну ракету по квартире в жилом доме. Два человека получили легкие ранения. Удар произошел на фоне режима прекращения огня, который, по информации агентства, действует в секторе Газа с октября 2025 года.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Обстрелы и разрушения в других районах

В центральной части сектора Газа израильская армия проводила масштабный снос домов в подконтрольных ей районах к востоку от города Аль-Масдар, а также обстреливала прилегающую территорию из артиллерии. Очевидцы сообщили о разрушенных сооружениях и покинутых домах, а также о громком взрыве, который был слышен в различных районах сектора.

На юге сектора израильская военная техника вела интенсивный огонь в направлении палаток для перемещенных лиц в районах Кизан ан-Наджар и Джорат аль-Лут к югу от Хан-Юниса. Данные о пострадавших в результате этого обстрела не поступали. Министерство здравоохранения Газы заявило, что нарушения режима прекращения огня унесли жизни 1574 палестинцев и ранили еще 5687 человек по состоянию на четверг.

Читай нас в