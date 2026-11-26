В секторе Газа в результате пяти израильских ударов и стрельбы ночью и в четверг погибли 10 палестинцев, сообщила France 24. По данным представителей больниц «Аш-Шифа» и «Мучеников Аль-Аксы», куда доставили погибших, случаи произошли в разных частях сектора.

Удар в Дейр-эль-Балахе

Один из ударов пришелся по жилой квартире в Дейр-эль-Балахе, в центральной части сектора Газа. По словам представителей больниц, там погибли мужчина и его жена.

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Сюжет France 24

В сюжете France 24 Дженни Шин также поговорила с журналистом Ахмедом Дремли. Он находился в Газе до шести месяцев назад и широко освещал гуманитарный кризис в секторе.

ХАМАС рассматривает возможный ответ после гибели людей в Газе. Видеосюжет France 24 был опубликован 26 ноября 2026 года в 21:35.

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