В секторе Газа 26 октября в результате израильских авиаударов погибли пятеро палестинцев, среди них — маленькая девочка. Об этом со ссылкой на медицинские источники и спасателей сообщает The Hindu.

Данные о погибших

По информации издания, удары произошли в разных районах сектора Газа. Медицинские источники и сотрудники служб экстренного реагирования сообщили о пяти погибших в результате авиаударов в понедельник, 26 октября 2026 года.

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Суточная сводка гражданской обороны

Представитель службы гражданской обороны Махмуд Бассаль заявил, что за предыдущие 24 часа в результате израильского огня и авиаударов в Газе в общей сложности погибли 13 человек. По его словам, около 60 человек получили ранения.

Эти суточные данные включают как израильский огонь, так и авиаудары, тогда как отдельное сообщение о пяти погибших касается авиаударов 26 октября. Заявление Бассаля приведено в том же сообщении наряду с данными медицинских источников и спасателей.

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