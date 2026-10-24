В секторе Газа, Палестина, в результате израильских атак в субботу погибли двое палестинцев, среди них женщина, еще четыре человека получили ранения. Об этом со ссылкой на медицинские источники сообщает Anadolu Agency.

Атаки в Бейт-Лахии и городе Газа

По данным медиков, Фатима Абу-Лабан погибла от израильского огня в районе Таль-аль-Дахаб в Бейт-Лахии на севере сектора Газа. Другая женщина получила ранение в шею в результате израильского обстрела в Бейт-Лахии.

В районе Аль-Рималь на западе города Газа погиб молодой палестинец Мохаммад Анан аль-Раваг. Еще три человека были ранены, состояние одного из них медики оценили как тяжелое. Свидетели заявили, что израильский беспилотник выпустил как минимум одну ракету по прохожим возле стадиона «Палестина» в Аль-Римале.

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Сообщения об обстрелах

На рассвете израильские беспилотники сбросили ящики со взрывчаткой на покинутые жителями дома возле районов, контролируемых израильскими военными, в квартале Аль-Туффах на востоке города Газа, сообщили местные источники. По их словам, это сопровождалось интенсивной стрельбой из военной техники.

Также израильские военно-морские суда открывали огонь и обстреливали побережье города Газа. О пострадавших в результате этого не сообщалось.

Согласно последним данным Министерства здравоохранения Газы, нарушения Израилем режима прекращения огня, действующего с 10 октября 2025 года, привели к гибели 1547 палестинцев и ранению 5559 человек. Ведомство также заявило, что с октября 2023 года в секторе Газа погибли более 74 тысяч палестинцев, а более 175 тысяч были ранены.

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