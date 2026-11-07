В австралийском Хобарте медсёстры и акушерки приостановили работу в Королевской больнице Хобарта и Репатриационном центре. Члены Австралийской федерации медсестёр и акушерок (ANMF) и профсоюза работников здравоохранения и социальных служб провели митинг против предложения правительства Тасмании по оплате труда, сообщает ABC News Australia.

Первое предложение правительства предусматривает повышение зарплат на 3% в первый год нового соглашения, на 2,75% — во второй и на 2,5% — в третий. В общей сложности это составляет 8,25% за три года. Предыдущее коллективное соглашение для медсестёр и акушерок завершилось в июне.

Требования по безопасности

Медбрат службы психического здоровья Уилл Линкольн заявил участникам акции, что работники сферы здравоохранения сообщали о случаях, когда их били, пинали ногами, плевали в них, словесно оскорбляли, угрожали им и запугивали. По его словам, медсёстры и акушерки требуют не только признать проблему насилия и агрессии, но и внедрить действенные меры защиты, поддержки и восстановления.

Государственный секретарь ANMF Эмили Шеперд признала, что предложение содержит положительные положения, в частности новые надбавки для части персонала. В то же время она сказала, что члены профсоюза разочарованы: часть приоритетных вопросов не включили в предложение или урегулировали недостаточно.

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В частности, дополнительные дни отпуска для преодоления последствий травматических ситуаций в предложении предусмотрены только для работников службы психического здоровья, отделения неотложной помощи и реанимации. Шеперд подчеркнула, что с травматическими ситуациями сталкиваются медсёстры и акушерки в разных подразделениях.

Профсоюз заявляет о нехватке персонала

Руководитель медсестёр в нерабочее время Королевской больницы Хобарта и президент тасманийского отделения ANMF Джеймс Ллойд заявил об усталости, стрессе и профессиональном выгорании персонала. По его словам, во время ранних смен в больнице может быть более 20 незаполненных позиций, тогда как для их закрытия доступны только трое или четверо временных работников.

Медсестра Одри Макаллистер также подняла проблему двойных смен продолжительностью от 16 до 20 часов. Она сослалась на исследование, согласно которому бодрствование более 17 часов может привести к уровню нарушения работоспособности, аналогичному уровню алкоголя в крови 0,05%.

Представитель правительства Тасмании заявил ABC, что власти стремятся обеспечить повышение зарплат и улучшение условий труда и конструктивно работают с профсоюзами над дальнейшими шагами.

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