В Хобарте, Австралия, городской совет по промежуточным результатам местных выборов может впервые с 1954 года состоять только из мужчин. После подсчета 20% голосов Тиффани Эшдаун, бывшая политическая сотрудница независимого депутата от Франклина Питера Джорджа, занимала девятое, последнее проходное место в совете, сообщает ABC News Australia.

Борьба за девятое место

Действующий член совета Бен Лоббергер отставал от Эшдаун всего на три голоса после учета преференций. Действующие члены совета Луиза Эллиотт, Зелинда Шерлок и Луиза Блумфилд также оставались позади, однако незначительно отставали от Лоббергера.

Избирательный аналитик Кевин Бонем назвал борьбу за девять мест в городском совете напряженной. Если Лоббергер обойдет Эшдаун, а остальные позиции не изменятся, все девять членов совета будут мужчинами. Согласно архивам совета, последний полностью мужской состав завершил работу в 1954 году, когда юристка Мейбл Миллер была избрана первой женщиной в совет.

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Гонка за пост лорд-мэра и результаты в других городах

В гонке за пост лорд-мэра Хобарта после частичного подсчета лидировал ветеран журналистики и автор Чарльз Вули, набравший 23,8% голосов. Бонем также заявил, что ранние результаты указывают на смещение электоральных предпочтений в Хобарте в сторону правых кандидатов: по его оценке, возможное соотношение сил в совете составляет пять мест против четырех, а разница между лагерями — около 100 голосов.

В долине Хуон новой мэром станет менеджер по коммуникациям городского совета Хобарта Эбби Маккиббен, получившая 50,17% голосов и сменившая уходящую с должности Салли Дойл. В Лонсестоне мэр Мэттью Гарвуд был переизбран на новый срок с результатом 53,2%.

Действующая мэр Девонпорта Элисон Джарман получила более 9 тысяч голосов первой преференции. Она заявила, что одним из ее приоритетов будет объединение Девонпорта с соседними муниципалитетами. Явка на нынешних местных выборах в Тасмании превысила 85%, что немного больше, чем на предыдущих выборах.

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