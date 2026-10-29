Высокий суд Гонконга приговорил 19-летнего Энсона Кью к восьми годам лишения свободы за нападение на 36-летнюю туристку из Сингапура Цзян Вэнь. В июне 2025 года он плеснул в женщину едкой жидкостью, когда она садилась в автомобиль в районе Ваньчай, сообщает Channel NewsAsia.

Последствия нападения

Потерпевшая получила ожоги второй степени. Медицинские заключения, представленные суду, подтвердили, что ожоги охватили примерно 10–11% поверхности ее тела, преимущественно лицо и конечности. Женщина провела в больнице 61 день, перенесла несколько процедур по удалению поврежденных тканей и пересадке кожи, а после возвращения в Сингапур продолжила лечение.

Судья Высокого суда Эндрю Чан Хинг-вай заявил, что нападение будет иметь для потерпевшей пожизненные последствия. По данным The Standard, у женщины диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство, а также у нее остались постоянные шрамы.

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Спланированное преступление

На момент нападения Кью было 17 лет. Он был одет в черное, носил шляпу и маску и скрылся с места происшествия. Доказательства свидетельствовали, что за несколько дней до преступления он осматривал место на улице Берроуз в Ваньчае.

Позже Кью сам пришел в полицию, однако не объяснил, почему выбрал именно эту женщину. В суде не уточнялось, был ли он знаком с потерпевшей. Согласно докладу, подготовленному для суда, обвиняемый сказал сотруднику службы пробации, что это было оплачиваемое задание: ему обещали 10 тысяч гонконгских долларов, или около 1280 долларов США.

Кью признал вину по обвинению в бросании едкой жидкости с намерением причинить тяжкий вред здоровью. Судья определил базовый срок в 12 лет, однако сократил его на треть из-за признания вины.

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