В Гонконге полиция задержала 37-летнюю домашнюю работницу с Филиппин по подозрению в жестоком обращении с четырехлетней девочкой. По данным NDTV World, женщину подозревают в том, что она плевала в чашку, готовя молоко для ребенка в квартире семьи в жилом комплексе The Belcher’s в районе Кеннеди-Таун.

Жалоба матери

Мать девочки, 44-летняя менеджер страховой компании, обратилась в полицию после того, как обнаружила предполагаемые инциденты. По информации издания, таких случаев могло быть четыре, и они якобы произошли в период с 31 октября по 5 ноября.

Все эпизоды, по данным источника, якобы происходили на кухне во время приготовления молока для ребенка. Работницу подозревают в том, что она плевала в чашку перед тем, как дать напиток девочке.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Расследование продолжается

Подозреваемая, названная в материале по фамилии Сегундо, отвергла обвинения. Полиция продолжает расследование, а женщина остается под стражей.

У девочки не обнаружили видимых травм, госпитализация ей не потребовалась. Она живет с родителями, восьмилетним братом и двумя домашними работницами с Филиппин.

Читай нас в