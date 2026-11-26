В Гонконге, Китай, сотни людей собрались на поминальную службу в преддверии первой годовщины пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court, который унес жизни 168 человек. Богослужение состоялось в католическом Соборе Непорочного Зачатия.

Как сообщает The Japan Times, во время службы четыре человека, потерявшие в пожаре близких, зачитали имена всех погибших. Некоторые присутствующие плакали. Священник Доминик Чан, проводивший службу, подчеркнул, что каждый из погибших был уникальным человеком, а не просто числом.

Годовщина трагедии

Пожар 26 ноября 2025 года уничтожил семь многоквартирных домов комплекса Wang Fuk Court и продолжался два дня. По данным издания, это был самый смертоносный пожар в жилом здании в мире с 1980 года и худшая катастрофа в Гонконге за более чем семь десятилетий.

Пастор Дженни Лам, потерявшая в результате пожара троих членов семьи, сказала, что время не уменьшило ее боль. По ее словам, огонь может уничтожить дом и отнять жизни, но не способен уничтожить любовь к умершим и воспоминания о них.

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Расследование и ограничения

Власти не планируют официальных памятных мероприятий, опасаясь, что чествование памяти может приобрести политический характер. В то же время католические и буддийские религиозные учреждения запланировали молитвенные мероприятия. Возле места пожара десятки людей возложили цветы в отведенном для этого месте.

Второй по рангу чиновник Гонконга Эрик Чан заявил, что правительство будет помогать проводить законные мероприятия, но предостерег от нарушений порядка. Китайское правительственное ведомство по делам Гонконга и Макао также предупредило о попытках вызвать хаос под видом чествования трагедии.

Расследование под руководством судьи в прошлом месяце пришло к выводу, что пожар, вероятно, начался из-за окурка и быстро распространился по сетке на фасадах зданий. Власти признали, что трагедия выявила давние недостатки регулирования и контроля за содержанием зданий и пожарной безопасностью. Полиция сообщила о задержании 40 человек в связи с пожаром.

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