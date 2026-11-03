В Гонконге зафиксировали самый жаркий октябрь за всю историю наблюдений — Channel NewsAsia
В Гонконге зафиксировали самый жаркий октябрь с начала метеорологических наблюдений. Средняя месячная температура составила 27,6°C, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на данные Гонконгской обсерватории.
Новый температурный рекорд
Показатель октября был на 0,2°C выше прошлогоднего рекордного результата за тот же месяц. По данным обсерватории, метеорологические наблюдения в Гонконге ведутся с 1884 года.
В августе в городе также зарегистрировали самую высокую температуру за весь период наблюдений — 36,9°C. Тогда тайфун Dolphin принес в Гонконг теплый воздух.
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Влияние Эль-Ниньо
В материале отмечается, что исключительно сильное явление Эль-Ниньо в этом году повышало температуру в разных регионах мира. Мировые синоптики в течение нескольких месяцев предупреждали, что оно может стать самым сильным за всю историю наблюдений.
Эль-Ниньо является теплой фазой природного климатического цикла. Оно временно повышает температуру моря в тропической части Тихого океана, меняет погодные условия и может усиливать риски засух и наводнений, а также антропогенное глобальное потепление.