В Гонконге зафиксировали самый жаркий октябрь с начала метеорологических наблюдений. Средняя месячная температура составила 27,6°C, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на данные Гонконгской обсерватории.

Новый температурный рекорд

Показатель октября был на 0,2°C выше прошлогоднего рекордного результата за тот же месяц. По данным обсерватории, метеорологические наблюдения в Гонконге ведутся с 1884 года.

В августе в городе также зарегистрировали самую высокую температуру за весь период наблюдений — 36,9°C. Тогда тайфун Dolphin принес в Гонконг теплый воздух.

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Влияние Эль-Ниньо

В материале отмечается, что исключительно сильное явление Эль-Ниньо в этом году повышало температуру в разных регионах мира. Мировые синоптики в течение нескольких месяцев предупреждали, что оно может стать самым сильным за всю историю наблюдений.

Эль-Ниньо является теплой фазой природного климатического цикла. Оно временно повышает температуру моря в тропической части Тихого океана, меняет погодные условия и может усиливать риски засух и наводнений, а также антропогенное глобальное потепление.

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