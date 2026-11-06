В Гонконге хранят около 600 тысяч передовых ИИ-чипов Nvidia H200, ожидающих отправки в Китай. Как сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на двух осведомленных собеседников, Пекин до сих пор не одобрил крупные партии импорта, несмотря на спрос со стороны китайских технологических компаний.

Ограниченные поставки

По словам трех собеседников издания, в последние месяцы Китай разрешил ввоз части H200. Несколько крупных китайских интернет-компаний получили примерно по 10 тысяч таких чипов, сообщил один из собеседников.

Небольшие партии также поставлялись через посредников и непрямыми маршрутами, однако объемы этих поставок не уточняются. Министерство промышленности и информатизации КНР, Государственный комитет по развитию и реформам, Nvidia, а также Alibaba, ByteDance, DeepSeek и Tencent не ответили на запросы о комментарии.

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Спрос на вычислительные мощности

H200 не является новейшим процессором Nvidia для искусственного интеллекта, однако китайские аналоги пока не сравнялись с ним по возможностям. В сочетании с программным обеспечением Nvidia этот чип полезен для обучения моделей искусственного интеллекта.

Экспортный контроль США с 2022 года ограничивает доступ Китая к передовым чипам Nvidia и оборудованию для их производства. Администрация президента США Дональда Трампа в прошлом году разрешила Nvidia продавать H200 одобренным китайским покупателям после американо-китайских торговых переговоров, говорится в материале.

На фоне ограниченного предложения цены на неофициальном рынке выросли. В конце октября сервер с восемью H200 предлагали в материковом Китае более чем за 6 млн юаней, или около 900 тыс. долларов США, что примерно втрое больше, чем годом ранее. Серверы с более новыми чипами Blackwell, которые также подпадают под экспортные ограничения США, предлагались более чем за 20 млн юаней за единицу.

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