Суд в Гонконге приговорил 68-летнюю Леун Лай-ха к 20 дням лишения свободы и штрафу в размере 2 тысяч гонконгских долларов за нападение на пятилетнюю девочку в игровой зоне торгового центра APM в районе Кунь-Тхун. Как сообщает Channel NewsAsia, 5 ноября женщина признала вину в нападении, которое произошло 26 августа.

Ссора из-за мяча

Конфликт начался после ссоры между девочкой и внуком Леун из-за баскетбольного мяча. В столкновение вмешались трое взрослых: Леун, ее 34-летняя дочь Нг Ка-вун и 34-летняя мать девочки Сюй Ян.

Видео столкновения показало, что Леун сбила ребенка с ног. Женщина сказала полиции, что толкнула и ударила девочку, поскольку считала, что та обидела ее внука. Медицинское обследование зафиксировало покраснение на лице девочки и незначительные царапины на руке Леун.

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Решение суда

Всем трем женщинам предъявили обвинение в драке в общественном месте. В суде Кунь-Тхуна они признали изложенные обстоятельства правонарушения. Исполняющий обязанности главного магистрата Ли Чи-хо заявил, что Леун не следовало срываться на ребенке, и назначил ей наказание в виде лишения свободы и штрафа.

Нг Ка-вун и Сюй Ян согласились на годовое обязательство о надлежащем поведении. Если в течение следующих 12 месяцев они совершат правонарушения аналогичного характера, их могут наказать и обязать выплатить по 1 тысяче гонконгских долларов.

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