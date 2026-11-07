41-летний гражданин США Митчелл Брайан Ли был найден мертвым в отеле Marriott Executive Apartments в районе Гачибоули индийского города Хайдарабад. Полиция Гачибоули, входящая в комиссариат Киберабад, зарегистрировала дело о подозрительной смерти и начала расследование.

Не отвечал на звонки

Как сообщает NDTV, Ли был жителем Калифорнии и прибыл в Хайдарабад 2 ноября в командировку вместе со своим бизнес-партнером Дэвидом. Они проживали в одном отеле, а Ли остановился в номере 1218 на 12-м этаже.

По предварительной информации, мужчина перестал отвечать на телефонные звонки вечером 4 ноября. После нескольких безуспешных попыток связаться с ним сотрудники отеля заподозрили, что с гостем могло что-то случиться.

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Расследование обстоятельств смерти

5 ноября примерно в 18:30 сотрудники отеля открыли номер универсальным ключом и обнаружили Ли без сознания на кровати. Они вызвали службу экстренной медицинской помощи 108. Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины.

После сообщения администрации отеля полиция прибыла в гостиницу, осмотрела место происшествия и зарегистрировала дело. Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти, а дополнительную ясность относительно ее причины, как ожидается, должны дать результаты посмертной экспертизы.

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