В австралийском Грейсмире плотник Джош Сандер и его ученик Гарри Танбридж оказали помощь 93-летнему Иану Бартону, который упал дома и получил тяжёлую травму запястья. После госпитализации в больницу Рокгемптона мужчина находился в стабильном состоянии, сообщает ABC News.

Помощь до прибытия медиков

Сандер и Танбридж работали над перголой на тихой улице в Грейсмире незадолго до 8:00, когда услышали крики жены пострадавшего Джой Бартон. Они нашли Иана Бартона на заднем дворе. Он споткнулся о край небольшого пандуса и упал, держа миску овсяной каши.

По словам Сандера, мужчина при падении перерезал артерию на запястье. Сначала плотник туго обмотал запястье кухонным полотенцем, однако этого оказалось недостаточно, чтобы замедлить кровотечение. Затем Сандер взял из дома платье жены пострадавшего, а Танбридж принёс клейкую ленту из рабочего автомобиля.

Мужчины наложили тугую повязку и импровизированный жгут и продолжали давить на рану до приезда скорой помощи.

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Ожидание скорой длилось 40 минут

По словам Сандера, во время примерно 40-минутного ожидания скорой Иан Бартон несколько раз терял сознание, и мужчины пытались привести его в чувство. Когда пострадавший, как они заметили, начал давиться, Танбридж вынул у него изо рта зубные протезы, чтобы они не мешали дыханию.

Скорая доставила Бартона в больницу Рокгемптона. В Службе скорой помощи Квинсленда заявили, что местная бригада в Грейсмире в тот момент работала в условиях значительной нагрузки, но отреагировала настолько быстро, насколько это было возможно. В ведомстве также поблагодарили членов сообщества за быструю реакцию и помощь до прибытия медиков.

Джой Бартон назвала обоих мужчин героями и сказала, что они спасли жизнь её мужу. Семья надеется, что после операции Иан Бартон сможет вернуться домой в ближайшие дни, однако его восстановление может занять несколько месяцев.

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