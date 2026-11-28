28 ноября греческая береговая охрана извлекла тела двух мигрантов и спасла 41 человека вблизи острова Гавдос в Средиземном море. В течение дня спасатели также доставили на берег еще около тысячи мигрантов с лодок вблизи Крита, проведя более десятка отдельных операций.

Операция возле Гавдоса

Береговая охрана перевезла на соседний Крит для оказания медицинской помощи четырех мигрантов, замеченных в скалистой местности Гавдоса. Об операциях сообщила греческая береговая охрана, передает Channel NewsAsia.

Новый южный маршрут

Греция долгое время была одним из основных путей в Европу для мигрантов и беженцев с Ближнего Востока, из Африки и Азии. В 2015–2016 годах на греческие острова прибыли почти миллион человек, преимущественно из Турции.

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Общее число прибытий впоследствии сократилось после усиления морского и пограничного патрулирования. В то же время в последние годы увеличилось число прибытий из Ливии — преимущественно мигрантов из Бангладеш и людей, покидающих Судан из-за насилия. Это открыло южный маршрут к Гавдосу и Криту.

В этом году Греция активизировала возвращение людей, которым отказали в предоставлении убежища. Вместе с еще четырьмя странами ЕС она стремится со следующего года отправлять многих из них в депортационный центр в Руанде.

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