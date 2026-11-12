Имущественное неравенство в Греции в 2023 году оставалось выше, чем в 2010-м и 2014-м, несмотря на снижение показателя в большинстве других стран еврозоны. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на анализ Европейского центрального банка, который цитирует греческая газета Kathimerini.

Влияние кризиса на состояние домохозяйств

Согласно анализу, неравенство в распределении богатства в еврозоне в целом росло между 2010 и 2014 годами, однако впоследствии снизилось почти до докризисного уровня. В то же время в Греции, Испании, Италии, Португалии, греческой администрации Кипра и Ирландии оно осталось существенно выше.

В начале 2010 года опасения по поводу устойчивости греческого государственного долга вызвали глубокую рецессию. Одним из главных факторов углубления имущественного разрыва стало падение стоимости недвижимости: стоимость жилья домохозяйств с ипотекой снижалась, тогда как сумма их непогашенных долгов не менялась.

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Сбережения и доступ к жилью

Домохозяйства с более низкими доходами тратили сбережения на базовые нужды, тогда как более состоятельные слои быстрее выиграли от восстановления фондовых рынков. Коэффициент имущественного неравенства в странах, пострадавших от кризиса, рос до 2021 года и в 2023-м всё ещё превышал уровни 2010 и 2014 годов. В остальной части еврозоны он опустился ниже докризисных значений.

ЕЦБ связывает устойчивость разрыва, в частности, с трудностями финансово уязвимых семей в восстановлении сбережений и снижением уровня владения жильём, особенно среди молодёжи. Неравенство сохранялось также во время пандемии и инфляционного всплеска 2021–2023 годов, несмотря на государственную поддержку.

Отдельно данные Eurostat показали, что в 2025 году 50,5% жителей Греции не могли покрыть непредвиденные расходы — это самый высокий показатель в ЕС. Средний уровень по блоку составил 29,2%.

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