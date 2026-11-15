Студия Rockstar North в Эдинбурге, Великобритания, показала журналистам Grand Theft Auto VI — новую часть игровой серии, которая разрабатывалась более десяти лет. Как сообщает The Guardian, в центре сюжета будут двое молодых преступников — Люсия и Джейсон, скрывающиеся в вымышленном штате Леонида с городом Вайс-Сити, созданным как пародия на Майами.

Отношения героев

В большинстве эпизодов игрок сможет свободно переключаться между Люсией и Джейсоном. Когда персонажи находятся порознь, игрок сможет организовывать их переписку и телефонные разговоры. Вместе их можно будет водить в спортзал, бар, на медитационный ретрит или на ограбление магазина.

Соруководитель Rockstar North и один из трёх творческих руководителей GTA VI Роб Нельсон заявил, что игрок будет отвечать за развитие отношений персонажей. По его словам, от действий игрока будет зависеть, сохранят ли Люсия и Джейсон романтическую связь. В игре также будет возможность позволить персонажам держаться за руки.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Последствия преступлений

GTA VI, как и предыдущие части серии, будет игрой о преступлениях, однако разработчики призывают действовать осторожнее. В начале Джейсон и Люсия смогут взламывать зажигание только недорогих автомобилей и открывать простые замки. Для более сложных ограблений игрокам придётся разведывать цели, искать запасные входы и коды от сейфов, отключать камеры наблюдения или похищать записи.

Нельсон отметил, что преступность остаётся важной частью Grand Theft Auto, однако действия игрока будут влиять на ход игры. Разработчики стремились не ограничивать свободу пользователей, одновременно добавив механизмы, которые могут поощрять эмпатию к героям.

По данным издания, над GTA VI работала команда почти из 5 тысяч человек в разных странах, хотя центральным центром разработки остаётся Rockstar North в Эдинбурге. Работа над игрой в той или иной форме началась в 2015 году, а независимые оценки, которые Rockstar не подтверждает, оценивают затраты на её создание более чем в 1 млрд долларов США. Предыдущая часть серии, GTA V, вышедшая в 2013 году, продалась тиражом 230 млн копий.

Читай нас в