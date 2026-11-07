В Рио-Ондо, в гватемальском департаменте Сакапа, 6 ноября вооруженные нападавшие открыли огонь по кортежу депутата Конгресса Хулио Портильо. Погибли три человека, сам парламентарий выжил, сообщает The Rio Times.

Противоречивые данные о погибших

Нападение произошло перед полицейским участком на 137-м километре Атлантического шоссе. Министерство внутренних дел Гватемалы заявило, что при отражении прямого нападения на депутата погибли трое сотрудников Национальной гражданской полиции. По версии ведомства, они защищали жизнь Портильо.

В то же время местные сообщения описывают погибших как двух полицейских, передвигавшихся на мотоцикле, и одного охранника депутата. Муниципальные пожарные Рио-Ондо заявили, что Портильо не был ранен выстрелами и был доставлен в медицинское учреждение. МВД сообщило, что депутат находится в стабильном состоянии.

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Расследование ведут прокуроры

Расследованием занимается прокуратура Гватемалы. По состоянию на вечер 6 ноября власти не сообщали о задержаниях, не называли подозреваемых и не объявляли мотив стрельбы.

Портильо представляет Сакапу в Конгрессе Гватемалы. В материале также отмечается, что он был избран в 2023 году от правоцентристской партии Cabal, а в конце октября присоединился к партии «Национальное единство надежды» (UNE).

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