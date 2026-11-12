В Гвинее-Бисау прокуратура предъявила 11 подозреваемым обвинения в убийстве и повреждении имущества при отягчающих обстоятельствах по делу о гибели сотрудника таможни Олофа Жуана Гомиша Самбу. По данным The Rio Times, Самбу погиб 27 сентября 2026 года в столице страны Бисау.

Версия прокуратуры

Как сообщает издание со ссылкой на заявление прокуратуры, переданное двумя местными СМИ, группа людей преследовала автомобиль, в котором находился Самбу, остановила его, повредила машину и избила таможенника. Прокуратура считает, что 11 подозреваемых действовали совместно как соисполнители.

Одно из местных СМИ также сообщило, что толпа якобы безосновательно связала Самбу с попыткой похищения ребенка. Это утверждение приводится как часть сообщений об уголовном производстве.

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Содержание под стражей

Все 11 подозреваемых, по данным прокуратуры, находятся под стражей до суда. Они могут обжаловать обвинения: местные источники называли разные сроки для этого — шесть или восемь дней. Если жалоба не будет подана в установленный срок, дело передадут судье для дальнейшего рассмотрения.

Самбу был гражданским сотрудником таможни и возглавлял подразделение по борьбе с мошенничеством в таможенном управлении города Габу на востоке Гвинеи-Бисау. Командование Национальной гвардии заявило, что он не был сотрудником этого силового формирования. The Rio Times отмечает, что не видело оригинала заявления прокуратуры.

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