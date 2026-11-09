В Японии 27% учащихся первого года старшей школы из семей, испытывающих финансовые трудности, не рассматривали частные школы при выборе учебного заведения из-за расходов, не связанных с обучением. В апреле обучение в частных старших школах стало бесплатным, однако семьи по-прежнему платят вступительные взносы и другие школьные сборы, сообщает The Japan Times.

Расходы после поступления

Опрос провела Save the Children Japan в мае и июне среди домохозяйств, участвующих в программе помощи детям этой организации. Она получила 550 ответов, пригодных для анализа: от 125 учащихся первого года обучения в младшей и старшей школе из разных регионов страны и от 425 родителей.

Половина родителей, чьи дети учатся в частных старших школах, назвали одним из главных опасений при поступлении риск того, что ребенку придется прекратить учебу по финансовым причинам.

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Средняя сумма школьных платежей при поступлении в частную старшую школу, включая взносы на содержание помещений и кондиционирование, достигла 147 526 иен, или около 932 долларов. Это более чем вдвое превышает показатель предыдущего года. Средний вступительный взнос составил 173 135 иен — примерно в 1,2 раза больше, чем годом ранее. Также выросли расходы на форму, спортивную одежду и проездные билеты.

Ноутбуки и планшеты

Более 60% опрошенных родителей и школьников заявили, что компьютеры и планшеты следует предоставлять как школьное оборудование, поскольку их покупка обходится семьям дорого. Субсидии или гранты на такие устройства были доступны для 54,7% учащихся государственных школ и только для 7% учащихся частных учреждений.

Семьи учащихся частных старших школ тратили на покупку устройств в среднем около 100 000 иен. Представительница Save the Children Japan Мицуэ Тасиро заявила, что рост цен и финансовая нагрузка влияют на право детей на образование, особенно в экономически уязвимых семьях.

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