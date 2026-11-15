В японском городе Хираката полиция префектуры Осака арестовала 33-летнего Кентаро Канао по подозрению в убийстве его трехлетней дочери Эрены. Также была задержана мать ребенка, 33-летняя Риё Канао, которую подозревают в ненадлежащем исполнении обязанностей опекуна. Об этом сообщает The Japan Times.

Версия следствия

На теле девочки обнаружили десятки синяков. Полиция считает, что Кентаро Канао систематически применял к дочери насилие. По данным следствия, 2 августа мужчина бил ребенка по голове, спине и животу, что, по версии полиции, привело к ее смерти.

Правоохранители считают, что мужчина заставлял девочку ходить вверх и вниз по ступеньке-подставке, называя это упражнением для ходьбы. Когда она остановилась, отец, по версии следствия, разозлился и напал на нее. Утром 3 августа он вызвал скорую помощь, обнаружив, что ребенок не дышит.

Вскрытие выявило у девочки острую субдуральную гематому и ушиб головного мозга. Также у нее был разрыв пищевода, который вызвал травматический двусторонний пневмоторакс, затрудненное дыхание и смерть.

Сообщения о возможном насилии

Сначала родители заявили следователям, что девочка упала сама. В то же время источники, знакомые с ходом расследования, сообщили, что во время добровольного допроса Кентаро Канао заявил, что ранее бил дочь по спине в рамках воспитания.

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Власти города Хираката получили около пяти сообщений о возможном насилии над Эреной в течение примерно года до июля. После сообщения 21 июля чиновники обнаружили на ее лице два синяка, однако отец тогда отрицал применение насилия.

Местный центр консультаций по делам детей, несмотря на информацию городских властей о возможном насилии, не принял мер, в том числе не взял девочку под защитную опеку. В центре решили, что городские власти должны дать родителям рекомендации. Мэр Хиракаты Такаси Фусими заявил, что город серьезно относится к этому случаю и будет работать над предотвращением повторения подобных трагедий.

Меры в префектуре Осака

По данным экспертного комитета Агентства по делам детей и семей, в Японии в 2024 финансовом году из-за физического насилия или пренебрежения потребностями умерли 50 детей. Почти 70% из них были младше одного года, еще семеро — в возрасте от одного до пяти лет.

С апреля 2021 года информация обо всех случаях жестокого обращения с детьми, выявленных консультационными центрами в префектуре Осака, ежемесячно передается полиции. Однако о деле Эрены полиция узнала только после ее госпитализации. С апреля 2027 года в префектуре планируют перейти на обмен такой информацией в режиме реального времени.

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