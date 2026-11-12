В Японии подтвердили первый в сезоне случай птичьего гриппа на птицеферме в городе Камеока префектуры Киото. После подтверждения вируса страна начала уничтожать около 20 тысяч кур на ферме, сообщает The Japan Times.

14 погибших птиц

По данным японского министерства сельского хозяйства, на ферме от птичьего гриппа погибли 14 птиц. Главный секретарь кабинета министров Минору Кихара призвал птицеводов строго соблюдать гигиенические требования.

Министр сельского хозяйства Арата Такэбэ заявил, что вспышка заболевания может произойти в любой части страны. Он призвал фермы рано выявлять болезнь, своевременно сообщать о ней и обеспечивать строгое соблюдение гигиенических требований.

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Риск для цен на яйца

Распространение птичьего гриппа может дополнительно повысить цены на яйца в преддверии периода высокого спроса в конце года. Согласно опросу министерства о ценах на продовольствие, средняя стоимость упаковки из 10 яиц в Японии в октябре составила 312 иен — это самый высокий показатель с начала такого мониторинга в августе 2003 года.

Такэбэ заявил, что власти будут принимать меры для недопущения распространения вируса, чтобы не повлиять на баланс спроса и предложения.

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