В Токио член правления Банка Японии Наоки Тамура заявил, что центральный банк должен быстро реагировать на признаки чрезмерного ускорения инфляции. Одним из возможных шагов он назвал ускорение темпов повышения процентных ставок.

Реакция на инфляцию

Как сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters, 26 ноября Тамура выразил эту позицию в своей речи. По его словам, необходимость ускорить повышение ставок может возникнуть в ответ на признаки чрезмерного ускорения инфляции.

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Финансовые условия

Тамура также отметил, что финансовые условия остаются стимулирующими. По его мнению, в таких условиях Банку Японии необходимо в ближайшее время довести ключевую ставку до уровня, который считается нейтральным для экономики.

Член правления связал необходимость приблизить ставку к нейтральному уровню с текущими финансовыми условиями. Его заявление касалось возможности более быстрого темпа повышения ставок в случае превышения инфляцией целевого уровня.

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