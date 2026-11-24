В Японии после трёхдневных выходных выросли цены государственных облигаций: доходность эталонных 10-летних бумаг снизилась на 7 базисных пунктов — до 2,715%. Доходность пятилетних облигаций упала на 5,5 базисного пункта, до 2,125%, сообщает The Japan Times.

Одновременный рост акций

Японский рынок государственных облигаций укрепился, хотя индекс Nikkei 225 в ходе торгов рос максимум на 5%. Рост акций связали с уменьшением опасений по поводу замедления инвестиций в искусственный интеллект после возвращения Дженсена Хуанга к руководству Nvidia.

Старший макростратег Lombard Odier в Сингапуре Хомин Ли считает, что положительной динамике японских облигаций способствовали более спокойные ожидания относительно перебоев на энергетическом рынке и политики Федеральной резервной системы США в 2027 году.

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Ожидания решения Банка Японии

Старший стратег по облигациям BNP Paribas Asset Management Рютаро Кимура отметил, что снижение долгосрочных доходностей, вероятно, поддержало закрытие коротких позиций в японских государственных облигациях. В то же время сильное восстановление акций компаний, связанных с искусственным интеллектом, может ослабить избегание риска на финансовых рынках и вновь актуализировать возможность повышения ставки Банком Японии в декабре.

По словам Кимуры, крупные японские институциональные инвесторы пока воздерживаются от активных действий, оценивая значение новостей вокруг Nvidia для мировой экономики и инвестиций в ИИ. Инвесторы также ожидают аукциона 40-летних государственных облигаций в среду, который может дать дополнительные сигналы относительно спроса на японский государственный долг.

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