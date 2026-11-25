В Японии индекс цен на услуги для бизнеса в октябре вырос на 4,2% в годовом выражении после пересмотренного повышения на 3,8% в сентябре. Показатель отражает цены на услуги, которые компании устанавливают друг для друга, и указывает на усиление ценового давления, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на данные Банка Японии.

Что повлияло на показатель

Ускорение инфляции услуг в значительной мере было обусловлено более высокими расходами на морские грузовые перевозки и лизинг, а также ростом гостиничных тарифов. Банк Японии отслеживает этот индекс, чтобы оценивать, насколько компании перекладывают более высокие расходы на оплату труда в цены услуг.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Ожидания относительно ставок

На инфляционное давление также влияют устойчиво высокие цены на энергию и более дорогой импорт из-за слабой иены. В сентябре Банк Японии повысил базовую ставку до 1,25% после предыдущего повышения в июне. Этот интервал был короче, чем примерно два повышения ставки в год в 2024 и 2025 годах.

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда сигнализировал о готовности и далее повышать ставки, чтобы не допустить отклонения инфляции выше целевого уровня в 2%. Большинство аналитиков, опрошенных Reuters, ожидают нового повышения ставки в декабре и еще одного — до конца марта. Многие из них оценивают конечный уровень ставки в 1,75% или 2%.

Читай нас в