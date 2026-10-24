24 октября в Японии вступил в силу пересмотренный Закон об императорском доме, призванный отреагировать на сокращение числа членов императорской семьи. Новые правила позволяют усыновлять в состав императорской семьи мужчин — потомков по отцовской линии из бывших ветвей династии, а также дают женщинам из императорской семьи возможность оставаться в ней после брака, сообщает The Japan Times.

Накануне премьер-министр Санаэ Такаити посетила Императорский дворец в Токио, чтобы проинформировать императора Нарухито о пересмотренном законе. Генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара заявил, что при внедрении новой системы следует уважать свободную волю всех причастных.

Разный статус в пределах одной семьи

Правительство подчеркивает значение нового закона, однако ряд практических вопросов до сих пор не определен. В частности, неясно, будут ли мужья и дети женщин из императорской семьи участвовать в публичных обязанностях и какой уровень охраны им будет предоставлен.

Женщины-члены императорской семьи будут одновременно внесены в императорскую родословную и базовый реестр жителей. Поскольку у них нет фамилий, в реестрах будут указаны только их имена. В то же время их мужья и дети не будут иметь статуса членов императорской семьи. Это создает ситуацию, при которой члены одной семьи будут иметь разный статус.

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Также высказываются опасения относительно политической нейтральности императорской семьи: ее женщины не имеют права голоса и не могут баллотироваться, тогда как их мужья и дети как обычные граждане обладают такими правами. Для нынешних женщин-членов семьи предусмотрен переходный механизм выбора — остаться в семье или выйти из нее после брака. Из-за общественного внимания к этим решениям они могут испытывать психологическое давление.

Вопрос престолонаследия не решен

Неизвестно, найдутся ли желающие присоединиться к императорской семье через усыновление. Право на это имеют неженатые мужчины в возрасте от 15 лет, не имеющие детей и происходящие по отцовской линии из бывших ветвей династии. По оценкам экспертов, критериям могут соответствовать около 10 человек из четырех из 11 бывших ветвей.

Эти 11 ветвей покинули императорскую семью в 1947 году, а их общий предок с нынешним императором жил примерно 600 лет назад, в период Муромати. Оппозиционные партии называют представителей этих ветвей и нынешнюю императорскую семью «почти совершенно чужими людьми». Также звучат предостережения, что план усыновления может представлять собой дискриминацию по происхождению, запрещенную Конституцией.

Пересмотренный закон отражает курс премьер-министра на сохранение наследования трона по мужской линии. В то же время вопрос о возможности правления женщин-императоров отложили. Дополнительная резолюция парламента предусматривает продолжение рассмотрения мер для стабильного престолонаследия, хотя правительство пока не планирует немедленно создавать экспертную комиссию.

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