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В Японии подтвердили вторую за сезон вспышку птичьего гриппа — The Japan Times

Фёдор Крыштовский 13 Ноября 2026 09:01
В Японии подтвердили вторую за сезон вспышку птичьего гриппа — The Japan Times

В японской префектуре Тиба подтвердили вспышку высокопатогенного птичьего гриппа на птицеферме в городе Асахи. Это второй случай птичьего гриппа на японских птицефермах с начала сезона, сообщает The Japan Times.

Уничтожение птицы и ограничения на перевозки

Власти префектуры планируют уничтожить примерно 40 тысяч кур-несушек на этой ферме. Также они запретят перевозку 5,62 миллиона кур, содержащихся на 49 фермах в радиусе 10 километров от хозяйства в Асахи.

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Правительство префектуры Тиба сообщило о вспышке в пятницу.

Подтверждение вируса

В четверг ферма в Асахи сообщила властям об увеличении числа погибших кур. Сначала экспресс-тест показал положительный результат. Он был подтвержден рано утром в пятницу с помощью генетического тестирования.

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