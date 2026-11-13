В японской префектуре Тиба подтвердили вспышку высокопатогенного птичьего гриппа на птицеферме в городе Асахи. Это второй случай птичьего гриппа на японских птицефермах с начала сезона, сообщает The Japan Times.

Уничтожение птицы и ограничения на перевозки

Власти префектуры планируют уничтожить примерно 40 тысяч кур-несушек на этой ферме. Также они запретят перевозку 5,62 миллиона кур, содержащихся на 49 фермах в радиусе 10 километров от хозяйства в Асахи.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Правительство префектуры Тиба сообщило о вспышке в пятницу.

Подтверждение вируса

В четверг ферма в Асахи сообщила властям об увеличении числа погибших кур. Сначала экспресс-тест показал положительный результат. Он был подтвержден рано утром в пятницу с помощью генетического тестирования.

Читай нас в