В Японии умер бывший премьер-министр Ясуо Фукуда — The Japan Times

В Японии в возрасте 90 лет умер бывший премьер-министр Ясуо Фукуда. О смерти политика сообщила The Japan Times в материале, опубликованном 26 октября 2026 года.

Отношения с Китаем

Издание отметило, что Фукуда работал над улучшением отношений между Японией и Китаем. В сообщении его назвали бывшим главой японского правительства.

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Политическая семья

Ясуо Фукуда был сыном бывшего японского лидера Такео Фукады. В сентябре 2007 года он занял пост премьер-министра и стал первым в стране премьер-министром второго поколения.

В материале также опубликована фотография Reuters, на которой Фукуда выступает во время интервью в Токио в январе 2015 года. Снимок показывает политика через несколько лет после того, как он возглавил правительство Японии.

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