Global Fleet Sales назначила японскую компанию Space Factory авторизованным партнером по поставкам пикапов и фургонов Ford для государственных, оборонных и гуманитарных автопарков Японии. Как сообщает Motor1, соглашение не предусматривает возобновления розничных продаж новых автомобилей Ford в стране.

Автомобили для государственных структур

Потенциальными заказчиками станут японские министерства, органы местного самоуправления, Силы самообороны Японии и неправительственные организации. По данным Motor1 со ссылкой на PickUpTruckTalk, предлагаемый модельный ряд включает пикапы Ranger, Ranger Super Duty, F-150 и серию Super Duty — F-250, F-350, F-450 и F-550. Также планируется предлагать внедорожник Everest и фургон Transit.

Global Fleet Sales, дочерняя структура RMA Group, будет отвечать за поставки автомобилей и техническую информацию. Space Factory займется координацией с клиентами, импортом, японской регистрацией, доставкой и последующим сервисным обслуживанием. Сотрудники японской компании прошли обучение по обслуживанию автомобилей Ford.

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Специальные модификации под заказ

Таиландская компания RMA Special Vehicles должна выполнять специальные переоборудования для отдельных проектов. Речь, в частности, идет об автомобилях скорой помощи, аварийно-спасательных автомобилях и транспорте для тяжелого бездорожья. Среди возможных доработок — системы связи и освещения, дополнительные системы хранения, подвеска и электрооборудование.

Происхождение и спецификации каждого автомобиля будут оцениваться отдельно с учетом требований японской регистрации и регулирования. Для Ranger Super Duty заявлены максимальная грузоподъемность до 1982 кг и буксировка прицепа с тормозами массой до 4500 кг в зависимости от конфигурации. Цены, объемы заказов и конкретные сроки поставок пока не объявлялись.

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