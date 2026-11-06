В Японии прокуратура попросила назначить шесть лет лишения свободы и штраф около 42 млн иен (266 тыс. долларов) бывшему члену Палаты представителей Масатоси Акимото. Его обвиняют в получении взяток от компании, работающей в сфере офшорной ветроэнергетики, сообщает The Japan Times.

Обвинения во взяточничестве

По версии обвинения, 51-летний Акимото в 2019–2023 годах получил в общей сложности около 72 млн иен. В обмен на это он якобы задавал во время парламентских заседаний вопросы, выгодные для компании.

Прокуратура также просит назначить наказание сроком на три года 67-летнему Масаюки Цукаваки — бывшему президенту Japan Wind Development. Его обвиняют в предложении взяток. Акимото и Цукаваки не признали вину.

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Позиции сторон в суде

На слушании в Токийском окружном суде прокуратура заявила, что в 2021 году обвиняемые совместно создали синдикат для владения скаковыми лошадьми. По ее утверждению, Цукаваки оплачивал лошадей и племенных кобыл, которых выбирал Акимото.

Сторона защиты отрицает, что эти платежи были взятками. По мнению прокуратуры, действия обвиняемых были крайне злонамеренными и свидетельствовали об устоявшемся преступном поведении. Завершение рассмотрения дела после заключительных выступлений защиты запланировано на январь.

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