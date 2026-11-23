Исследователи из Японии разработали технологию позиционирования, которая может помочь электромобилям точнее останавливаться над платформой для беспроводной зарядки. Система определяет положение, расстояние и угол зарядной катушки автомобиля относительно зарядного устройства в земле, сообщает Live Science.

Почему важно точное расположение

Беспроводная зарядка передает энергию через магнитное поле: передающая катушка в наземной платформе создает переменное магнитное поле, которое индуцирует электрический ток в приемной катушке под автомобилем. Этот ток заряжает батарею электромобиля. В то же время даже небольшое смещение между катушками может снизить скорость и эффективность процесса.

Для определения оптимального положения новая система использует радиосигналы короткого действия. Вокруг зарядной катушки автомобиля устанавливают четыре сверхширокополосных радиоустройства, которые обмениваются сигналами с четырьмя антеннами, расположенными вокруг зарядной платформы.

Результаты лабораторного теста

Система измеряет время прохождения радиоволн между устройствами и антеннами, а также небольшие различия в поступлении сигнала к датчикам автомобиля. Это позволяет рассчитать положение и угол зарядной катушки относительно наземного устройства.

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В лабораторных опытах с уменьшенной моделью автомобиля технология определяла расположение катушки с точностью до 2,32 миллиметра, а направление ее ориентации — до 0,25 градуса. Коррекция искажений радиосигналов уменьшила ошибку позиционирования примерно в пять раз.

Возможное применение

По мнению авторов работы, технология может быть полезна для беспилотных такси и других автономных автомобилей, которым необходимо заряжаться без помощи человека. Первый автор исследования Рётаро Хада, магистрант Высшей школы информационных наук и технологий Университета Осаки, заявил, что команда стремится приблизить ситуацию, при которой электромобили будут заряжаться просто после парковки, подобно смартфонам на беспроводных зарядных устройствах.

Результаты исследования опубликовали 26 августа в IEEE Open Journal of Vehicular Technology. Ученые отметили, что систему еще необходимо проверить на открытом воздухе, на полноразмерных электромобилях и в реальных условиях зарядки.

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