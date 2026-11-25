В Японии после несанкционированного доступа к данным онлайн-брокера Rakuten Securities утекла информация об активах на примерно 1,68 млн клиентских счетов. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на японское агентство Kyodo News.

Скомпрометированы миллионы записей

Rakuten Securities, одна из крупнейших японских компаний в сфере онлайн-брокерских услуг, заявила о компрометации примерно 4,41 млн записей с именами и адресами клиентов. Среди утекших данных также было около 14 тыс. записей со сведениями о годовом доходе, которые клиенты указывали самостоятельно.

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Предварительная оценка компании

17 ноября Rakuten Securities предупреждала, что в результате инцидента могли быть скомпрометированы до 15,72 млн записей, в том числе идентификаторы для входа. Тогда компания отмечала, что до 4,47 млн записей потенциально могли содержать имена, адреса, данные о годовом доходе и финансовых активах клиентов.

В настоящее время несанкционированные операции со счетами клиентов не подтверждены.

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