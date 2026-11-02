На побережье города Раусу на японском острове Хоккайдо установили деревянную телефонную будку Ocean Phone, где семьи могут мысленно поговорить с близкими, погибшими или пропавшими без вести после катастрофы туристического судна Kazu I в 2022 году. Об этом сообщает The Japan Times.

Место для воспоминаний

Будку обустроили на побережье Раусу, расположенного в восточной части полуострова Сиретоко. Примерно двухметровое деревянное сооружение имеет синюю крышу и белый фасад, а его дверь и интерьер оформлены в цветах, вдохновленных небом. Внутри стоят стул, стол и старый черный телефонный аппарат, не подключенный к телефонной сети.

Инициатором установки стал 63-летний местный рыбак Кэндзи Сакураи, который участвовал в волонтерских поисках пропавших после аварии. После консультаций с мужчиной, потерявшим близких, и другими людьми Сакураи решил создать это место, поскольку перспектив строительства мемориала на месте трагедии не было. Строительство началось в апреле.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Память о пассажирах и экипаже

Во время аварии туристического судна Kazu I у полуострова Сиретоко в апреле 2022 года погибли 20 пассажиров и членов экипажа, еще шесть человек пропали без вести. Один из мужчин, помогавших устанавливать будку, потерял в катастрофе старшего сына, которому тогда было семь лет, и бывшую жену, которой было 42 года. Оба до сих пор считаются пропавшими без вести.

Рядом с будкой проложили деревянные рельсы, ведущие в сторону моря, поскольку сын этого мужчины любил скоростные поезда. Мужчина сказал, что теперь у него есть место, где он может тихо вспоминать близких у того же моря Сиретоко.

Читай нас в