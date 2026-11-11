Полиция Японии задержала мэра города Ава в префектуре Токусима, 69-летнего Хисато Мачиду, по подозрению в мошенническом получении 3,5 млн иен. Вместе с ним были задержаны 42-летний сотрудник городской администрации Кеничи Мацу́да и 53-летний работник компании Минору Дои, сообщает The Japan Times.

Подозрение в завышении стоимости контракта

По версии полиции префектуры Токусима, трое мужчин вступили в сговор, чтобы завысить стоимость договора, который городские власти Авы заключили с частной компанией в мае 2024 года. Следователи подозревают, что таким образом они мошенническим путем получили 3,5 млн иен.

Контракт касался замены оборудования, связанного с кабельной сетью. В общей сложности город выплатил частной компании 74,25 млн иен, включая сумму, которую правоохранители считают полученной мошенническим путем. По данным Asahi Shimbun, Дои работал в этой компании.

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Ремонт после аварии

Как сообщает NHK, в сентябре 2023 года Мачида во внерабочее время на автомобиле врезался в стену жилого дома из бетонных блоков в префектуре. По данным полиции, он должен был заплатить 3,5 млн иен за ремонт.

По данным Asahi Shimbun, полиция считает, что мэр поручил Мацуде завысить стоимость работ по замене оборудования, после чего через Дои оплатил ремонт поврежденной стены. Мачида работал в местной власти с 1976 года, а мэром Авы впервые стал в 2023 году.

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