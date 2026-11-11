В Японии задержали мужчину примерно 30 лет, которого подозревают в краже роскошных наручных часов Audemars Piguet стоимостью 46 млн иен. По данным The Japan Times, часы исчезли из магазина в торговом комплексе Nakano Broadway в Токио, однако через несколько дней были возвращены в магазин службой доставки вместе с написанной от руки запиской с извинениями.

Кража в торговом комплексе

Кража произошла 29 октября в магазине часов на третьем этаже комплекса в районе Накано. По версии следствия, подозреваемый примерил часы, а затем скрылся с ними.

NHK сообщала, что после этого мужчина, вероятно, сел на высокоскоростной поезд на Токийском вокзале и отправился на запад. Столичная полиция Токио установила его местонахождение в Нагое и задержала.

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Возвращение часов

1 ноября часы поступили обратно в магазин через службу доставки. Сотрудники магазина проверили серийный номер и подтвердили, что это именно украденное изделие. Посылка была отправлена из префектуры Айти; на ней также были указаны имя и адрес, однако полиция считает эти данные ложными.

В августе из другого магазина на первом этаже того же торгового комплекса были украдены четыре роскошных часов общей стоимостью около 200 млн иен. По этому делу задержали, а затем предъявили обвинения двум гражданам Чили.

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