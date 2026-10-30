Полиция префектуры Канагава в Японии задержала шестерых японцев в возрасте от 22 до 58 лет по подозрению в причастности к телефонным мошенничествам, совершавшимся с базы во Вьетнаме. Среди задержанных — 55-летний Сюндзи Сэто и 28-летний Сэйя Абэ.

Подозрение в мошенничестве на 1 млн иен

Как сообщает The Japan Times, в июне власти Вьетнама выявили мошенническую базу в городе Бакнинь на севере страны и задержали связанных с ней лиц, в том числе шестерых японцев. После этого их доставили в Японию.

Следствие подозревает, что 22 мая мужчины действовали в сговоре с неустановленными лицами, чтобы обманом получить у женщины в возрасте от 20 до 29 лет из префектуры Ямагути 1 млн иен. По версии полиции, ей звонили, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов, и заявляли, что деньги необходимо проверить из-за якобы существующего подозрения в ее причастности к мошеннической группе.

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Более 150 эпизодов

По данным источников издания, подозреваемые могли попасть во Вьетнам через Камбоджу. Их также считают причастными к более чем 150 случаям мошенничества, преимущественно в регионах Канто и Тюбу. Общая сумма средств, которые они, по данным источников, могли похитить, превышает 500 млн иен.

В полиции префектуры Канагава заявили, что мошенническую базу обнаружили после того, как один человек из Японии в этом году сбежал оттуда и обратился в посольство Японии в Ханое.

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